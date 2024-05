Un autobus ha sbandato precipitando in un fiume nel centro di San Pietroburgo in Russia

Un autobus è uscito di strada intorno alle 13 ora locale, cadendo da un ponte a San Pietroburgo e uccidendo almeno tre persone.

Autobus precipita nel fiume a San Pietroburgo

Il ministero delle Emergenze ha dichiarato che i soccorritori hanno estratto dall’acqua nove persone, tre delle quali sono morte. Altre quattro erano in condizioni critiche, mentre due hanno riportato solo gravi lesioni. Secondo i notiziari locali, sembra che il mezzo trasportasse circa 20 passeggeri, quando ha sfondato una barriera ed è precipitato nel fiume Moika, nel centro della città.

La ricostruzione dell’incidente

Un video di sorveglianza pubblicato dai media russi mostra il momento dell’incidente. Nelle riprese si vede l’autobus viaggiare a velocità sostenuta, eseguire una brusca virata sul ponte in via Bolshaya Morskaya e scontrarsi con un altro veicolo prima di sfondare la barriera e cadere in acqua. Le aziende private gestiscono la maggior parte dei servizi di trasporti del territorio.

Arrestato l’autista

Le autorità di San Pietroburgo hanno dichiarato che il proprietario dell’autobus è stato multato 23 volte per varie violazioni. L’autista è stato arrestato dalla polizia. La moglie, citata dai media russi, ha spiegato che i suoi superiori lo hanno costretto a fare il turno di mattina dopo aver lavorato per 20 ore il giorno precedente, senza praticamente riposare. Le autorità hanno aperto un’indagine penale per presunte violazioni del traffico e servizi di viaggio non sicuri.