Jutta Leerdam e il reggiseno in bella vista: oro olimpico nei 1000m, social in fermento e polemiche per il gesto virale.

Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, Jutta Leerdam ha trasformato un momento di vittoria in un caso mediatico globale: l’immagine con la zip della tuta abbassata e il reggiseno Nike in bella vista ha catturato l’attenzione dei media e dei social, dimostrando come sport, marketing e visibilità digitale possano intrecciarsi in un solo gesto.

Jutta Leerdam alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: critiche e numeri da record

Non tutti hanno accolto positivamente il comportamento di Jutta Leerdam. In Olanda, l’ex calciatore Johan Derksen l’ha criticata duramente: “Vive già come una milionaria, con jet privati e tutto il resto. Fossi il suo allenatore, non tollererei questo modo di fare orribile. Lentamente, tutta l’Olanda si sta un po’ stancando del suo atteggiamento”. Il dibattito va oltre la zip abbassata, toccando stile di vita e gestione dell’immagine, segnando lo scontro tra l’atleta tradizionale e la nuova generazione che trasforma ogni gesto in contenuto e opportunità commerciale.

Nonostante le polemiche, i numeri parlano chiaro: da sola Leerdam ha generato oltre 100 milioni di interazioni, contribuendo ai 1,3 miliardi di engagement dei Giochi. La sua strategia, tra performance sportive, social e grandi sponsor, dimostra come il successo sul ghiaccio sia solo il primo passo di un percorso che unisce sport e marketing.

Jutta Leerdam e il reggiseno in bella vista: oro olimpico, social e polemiche

Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, Jutta Leerdam continua a dominare le prime pagine non solo per le sue performance sul ghiaccio. La pattinatrice olandese, 27 anni, ha conquistato l’oro nei 1000 metri stabilendo un nuovo record olimpico e l’argento nei 500 metri, ma il gesto che ha attirato l’attenzione globale è avvenuto subito dopo il traguardo.

Abbassando la zip della sua tuta arancione, Leerdam ha lasciato intravedere il top bianco firmato Nike, trasformando un momento di gioia sportiva in un’operazione di marketing istantanea. L’immagine, con le lacrime che le rigavano il volto, è stata rilanciata dall’account ufficiale del marchio su Instagram.

La pattinatrice non è solo una campionessa: laureata in marketing ed economia commerciale, ha saputo trasformare il successo sportivo in visibilità digitale e monetizzazione concreta. La sua popolarità social, con oltre 6 milioni di follower su Instagram e 3 milioni su TikTok, unita a collaborazioni con marchi come Red Bull, Dior e Craft Sportswear, la colloca in un ruolo ibrido tra atleta, influencer e imprenditrice.