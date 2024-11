Un annuncio che emoziona i fan

Durante una diretta radiofonica su RTL 102.5, Kekko Silvestre, il frontman dei Modà, ha fatto un annuncio che ha lasciato senza parole i suoi fan. Con un’emozione palpabile, ha rivelato che il gruppo musicale si esibirà allo Stadio San Siro nel 2025, un evento atteso da tempo. “Qui è iniziato tutto”, ha esordito Kekko, sottolineando l’importanza di questo luogo per la band e per la sua carriera.

La Notte dei Romantici: un evento unico

Il concerto, intitolato “La Notte dei Romantici”, rappresenta un’occasione unica per i fan di rivedere i Modà su uno dei palchi più prestigiosi d’Italia. L’ultima volta che la band si è esibita a San Siro risale al 2016, quando ha registrato due sold out con il tour di “Passione Maledetta”. Tornare su quel palco è un sogno che si avvera per Kekko, che ha descritto l’emozione di ritrovarsi con Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5, con cui ha condiviso momenti indimenticabili.

Un percorso di rinascita personale

Oltre all’emozione per il concerto, Kekko ha condiviso anche un aspetto più personale della sua vita. Ha rivelato di aver lottato contro la depressione, un’esperienza che lo ha portato a ritirarsi dalla scena musicale per un periodo. “Mi sono svegliato e non riuscivo a piegare le gambe”, ha raccontato, descrivendo il momento in cui ha capito di dover affrontare questa malattia. La sua storia di resilienza e rinascita è un messaggio di speranza per molti, dimostrando che è possibile superare anche i momenti più bui.

Dettagli sull’evento e prevendita

I biglietti per “La Notte dei Romantici” saranno disponibili in prevendita a partire da venerdì, con un orario specifico che verrà annunciato. Questo evento rappresenta non solo un ritorno sul palco per i Modà, ma anche un’opportunità per i fan di vivere un’esperienza indimenticabile. La band è pronta a coinvolgere il pubblico con la sua musica e la sua energia, promettendo una serata ricca di emozioni e ricordi.