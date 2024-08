Robert F. Kennedy Jr ha deciso di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca e di sostenere Donald Trump.

Robert F. Kennedy Jr ha deciso di ritirarsi e di sostenere Donald Trump, che ha dichiarato di volerlo nella sua futura amministrazione. Lo ha confermato lui stesso, sottolineando di sostenere Donald Trump come prossimo presidente degli Stati Uniti. Robert F. Kennedy Jr era in corsa come candidato indipendente. “È una cosa grandiosa. È una persona eccezionale, rispettato da tutti” è stata la reazione di Donald Trump.

“La democrazia è poco più che uno slogan” ha dichiarato Kennedy Jr a Phoenix, criticando il sistema elettorale americano. In questo intervento ha ufficializzato la decisione di sospendere la sua corsa alla Casa Bianca, annunciando che sta togliendo il suo nome dalle schede del voto presidenziale in 10 Stati. “Ora darò il mio sostegno a Donald Trump” ha aggiunto, sottolineando che le ragioni “sono la libertà di parola, la guerra in Ucraina e la guerra ai nostri figli“.

Kennedy Jr si ritira e sostiene Trump, i fratelli: “Tradisce i valori di nostro padre”

I fratelli di Kennedy Jr si sono dissociati dalla sua decisione. “Vogliamo un’America piena di speranza e unita da una visione condivisa di un futuro più luminoso, un futuro definito dalla libertà individuale, dalla promessa economica e dall’orgoglio nazionale. Crediamo in Harris e Walz. La decisione di nostro fratello Bobby di sostenere Trump oggi è un tradimento dei valori che nostro padre e la nostra famiglia hanno più cari. È la triste conclusione di una triste storia“ si legge in una nota congiunta di Kathleen Kennedy Townsend, Courtney Kennedy, Kerry Kennedy, Chris Kennedy e Rory Kennedy. Robert F. Kennedy Jr potrebbe avere un incarico nella Sanità in una nuova Casa Bianca di Donald Trump.