Le origini di Kledi Kadiu

Kledi Kadiu, coreografo e ballerino albanese, è diventato una figura di spicco nel panorama della danza italiana. Nato in Albania, ha iniziato a studiare danza in giovane età, mostrando fin da subito un talento straordinario. La sua carriera è decollata al Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Tirana, dove ha affinato le sue abilità artistiche. Nel 1991, un incontro fortuito con una compagnia di danza italiana a Tirana ha segnato l’inizio del suo viaggio in Italia. Kledi è stato selezionato tra i migliori ballerini e ha deciso di intraprendere questa avventura, lasciando la sua patria per cercare nuove opportunità.

Il legame con Maria De Filippi

Una delle figure chiave nella carriera di Kledi è stata Maria De Filippi, la celebre conduttrice televisiva italiana. Kledi ha sempre espresso la sua gratitudine nei confronti di Maria, sottolineando come abbia riconosciuto il suo talento e gli abbia offerto importanti opportunità nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, Kledi ha anche voluto chiarire che il suo successo non è stato solo frutto di questa amicizia. In un’intervista, ha affermato: “Non è che Maria mi abbia fatto l’elemosina; ha visto in me delle qualità e ha deciso di darmi una chance”. Questo approccio pragmatico riflette la sua determinazione e il suo impegno nel costruire una carriera solida.

Un percorso di crescita e insegnamento

Oggi, Kledi Kadiu è un insegnante di danza rispettato, impegnato a trasmettere la sua passione e le sue conoscenze alle nuove generazioni. Vive a Rimini con la moglie Charlotte Lazzari e i loro due figli, e nonostante la sua presenza in televisione sia diminuita, continua a lavorare nel campo della danza. Kledi ha sempre sostenuto che il talento deve essere riconosciuto e valorizzato, e si impegna a segnalare i ballerini promettenti che incontra nel suo percorso. La sua carriera è un esempio di come la determinazione, l’impegno e le giuste opportunità possano portare al successo, dimostrando che ogni artista ha una storia unica da raccontare.