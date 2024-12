Dopo l’ospitata interrotta a Belve, Teo Mammucari ha deciso di fermarsi dalla tv e di sospendere il tour teatrale. La notizia è stata resa nota in un breve comunicato esclusivo pubblicato da TvBlog.

L’annuncio inaspettato di Teo Mammucari

“Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima”.

L’annuncio arriva dopo la partecipazione a Belve e l’intervista concessa a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, durante la quale Mammucari ha rivelato di non stare bene e di essere stato “travolto da insulti e minacce“. Inoltre, ha spiegato di trovarsi in una situazione familiare difficile, che ha dichiarato di non voler e non poter condividere.

“Diciamo che quando uno prende il Lexotan per dormire non sta bene“, ha dichiarato il comico.

Saltano i prossimi appuntamenti di Teo Mammucari

Con questa dichiarazione, Teo Mammucari annulla non solo i prossimi impegni televisivi, ma anche le date del suo nuovo spettacolo già programmate. Tra queste, gli show previsti a Padova il 3 gennaio, Verona il 4, Milano l’8, Roma il 22, Varese il 31, e successivamente a Bologna l’8 febbraio, Torino il 26, Firenze il 7 marzo, Terracina il 15, Aprilia il 29 e Napoli il 18 aprile.