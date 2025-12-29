L.elettorale: Ciriani, 'Schlein convinta di vincere? Allora scriva con noi nuova legge'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Già il premierato, di per sé, richiede una nuova legge elettorale coerente con il suo spirito. Ma anche a prescindere da questo, la sfida che abbiamo davanti - e che rivolgo anche a Elly Schlein, autoproclamata leader del centrosinistra - è deci...

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – "Già il premierato, di per sé, richiede una nuova legge elettorale coerente con il suo spirito. Ma anche a prescindere da questo, la sfida che abbiamo davanti – e che rivolgo anche a Elly Schlein, autoproclamata leader del centrosinistra – è decidere se vogliamo continuare con una legge costruita per rendere ingovernabile il Parlamento e favorire inciuci post-voto, oppure una legge come quelle dei Comuni e delle Regioni, che stabilisca prima del voto chi sono gli alleati, chi guida la coalizione e che tipo di governo si propone".

Lo dice il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a La Stampa. "Serve stabilità, coerenza e credibilità. Se Schlein è convinta di poter vincere, abbia il coraggio di scrivere con noi la nuova legge, così in caso potrà vincere e non pareggiare o governare senza consenso", afferma.