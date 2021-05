L.elettorale: Letta, 'va scissa da convenienze del momento, discutiamone nelle Agorà'**

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – "La questione della legge elettorale va scissa dalle nostre convenienze politiche del momento", sia perchè ha sempre punito chi lo ha fatto, sia "per un motivo concreto: noi siamo una minoranza in questo Parlamento per la rovinosa sconfitta del 2016 e le scissione intervenute.

Quindi non possiamo fare una legge elettorale da soli. Questo può avvenire solo in un ambito di una larga intesa e quindi non può essere interpretata come una nostra convenienza". Così Enrico Letta alla Direzione Pd dopo diversi interventi pro-proporzionale nella riunione.

"Ecco perchè, partendo dalle condizioni delle nostra democrazia, il tema della legge elettorale farà parte delle Agorà. Di lì partiremo per un ragionamento su che tipo di legge elettorale e quale forma di democrazia".