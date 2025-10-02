L. elettorale: Renzi, 'Meloni vuole cambiarla, Silvia Salis potrebbe essere candidata primarie'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Se Giorgia Meloni cambia la legge elettorale, ci saranno delle primarie a sinistra. Meloni vuole mettere il nome o nel simbolo o più probabilmente modello Tatarellum, vecchia maniera, sulla scheda elettorale". "Silvia Salis è una bravissima si...

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) – "Se Giorgia Meloni cambia la legge elettorale, ci saranno delle primarie a sinistra. Meloni vuole mettere il nome o nel simbolo o più probabilmente modello Tatarellum, vecchia maniera, sulla scheda elettorale". "Silvia Salis è una bravissima sindaca di Genova, quarantenne, competente, potrebbe essere la candidata della Casa Riformista alle primarie". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Porta a porta su Rai1.

"Secondo me Meloni vuole andare al Quirinale. Se rivince alle prossime politiche nel 2027 – prosegue – per come io conosco la nostra presidente del Consiglio, giocherà la carta che qualcuno aveva vagheggiato per Berlusconi, che è quella di andare da Palazzo Chigi al Quirinale e cambiare di fatto la sostanza direi costituzionale o forse istituzionale del Paese, dare al presidente della Repubblica un ruolo più simile a quello della Francia".

Ma "qui sarebbe il capo del principale partito, se lei vincesse le elezioni, che va direttamente al Quirinale e di lì inaugura un modello diverso. Io penso che questo sia il disegno di Giorgia Meloni. Penso che sia un disegno contro il quale la sinistra dovrebbe svegliarsi e agire", conclude.