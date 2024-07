L’oroscopo di oggi, giovedì 25 luglio 2024, prevede una giornata ricca di sorprese e cambiamenti in ambito amoroso e lavorativo: ecco cosa riservano gli astri per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di giovedì 25 luglio 2024: le previsioni per ogni segno

Il segno più fortunato della giornata sarà il Pesci, mentre quello più sfortunato sarà il segno del Sagittario: ecco tutte le previsioni.

Ariete: la Luna arriverà presto in questo segno riportando energia e buon umore. Se si è all’inizio di una relazione con il partner, il cielo consiglia di adeguarsi alle sue richieste. Bisogna placare le reazioni impulsive anche in famiglia. Buone notizie in ambito lavorativo, oggi sarà una giornata stimolante.

Toro: c’è forse una tendenza a strafare, muoversi con cautela soprattutto per quanto riguarda il denaro. La Luna, invece, favorisce il dialogo e rafforza i legami sia in ambito familiare che lavorativo.

Gemelli: la quotidianità diventa sempre più impegnativa e l’unica cosa di cui si ha bisogno è la tranquillità. Il clima sereno lo si ritrova nel buon legame genitori-figli, non si può dire lo stesso in amore. Novità importanti in ambito lavorativo.

Cancro: giornata fortunata grazie alla nuova posizione di Mercurio: grandi novità per il lavoro e i guadagni. Procede tutto per il meglio anche in ambito relazionale. Buon legame con la famiglia, ma anche con il proprio partner.

Leone: l’ultimo giorno in cui Mercurio è ospite di questo segno. Dopo giorni tesi, oggi sembra più facile accantonare il nervosismo e dare spazio alla serenità. Nonostante ciò, tante sono le preoccupazioni legate al lavoro: si mettono in discussione le proprie capacità.

Vergine: giornata che favorisce gli incontri, ma tanto è il bisogno di staccare e prendersi un momento per se stessi. Il cielo favorisce gli affari e nuove opportunità lavorative. Infine, grazie a Mercurio l’intesa con il partner si rafforza attraverso il dialogo.

Bilancia: attese molte sfide lavorative che non saranno semplici da superare. Gli astri positivi indicano che è il momento migliore per fortificare i rapporti familiari controversi.

Scorpione: Mercurio è favorevole per diverse questioni: lavoro e famiglia. In amore bisogna seguire l’intuito per ricevere piacevoli sorprese. Attenzione però alle tensioni, che impongono cautela nelle mosse da compiere.

Sagittario: una situazione confusa e disordinata in ambito lavorativo crea molta instabilità. Tuttavia, per colpa di Mercurio tanti sono i problemi relativi alla comunicazione: malintesi in vista in famiglia. L’amore non abbandonerà il segno in questo momento difficile.

Capricorno: Mercurio favorevole nel lavoro e in famiglia. Giornata interessante per nuovi incontri. Attenzione però all’impazienza nel lavoro che potrebbe creare non pochi problemi.

Acquario: si è dinanzi ad una fase nuova della vita che mette a disposizione nuove opportunità.

Pesci: Luna nel segno. Un piccolo cambiamento in ambito lavorativo porterà novità interessanti, mentre il confronto con i parenti aiuterà a costruire un futuro migliore.