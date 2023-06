Home > Video > La città di New York è stata avvolta da una foschia arancione: ecco cosa è... La città di New York è stata avvolta da una foschia arancione: ecco cosa è successo

Il meteo di New York è cambiato molto velocemente in questi giorni: da sole pieno, la città è stata avvolta da una foschia strana, arancione. Di cosa si tratta? In poche parole, è scoppiato un incendio talmente grande in Canada che il vento è riuscito a trasportarne il fumo fino a farlo arrivare alla Grande Mela, e ora la sua aria è una tra le peggiori al mondo