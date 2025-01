Un amore che si è trasformato in conflitto

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia, dove il loro amore è sbocciato sotto i riflettori. Tuttavia, la loro storia d’amore si è rivelata breve e tumultuosa, culminando in una separazione che ha portato a una battaglia legale per la custodia della loro figlia, Celine. La situazione è diventata ancora più complicata quando Basciano ha recentemente condiviso sui social media dettagli inquietanti riguardo alla gestione della bambina.

La denuncia e le accuse reciproche

Negli ultimi mesi, i due ex partner non hanno perso occasione per scontrarsi pubblicamente. Basciano ha accusato Codegoni di non prendersi cura della figlia, affermando che, in un momento in cui la piccola era malata, la madre non si è presentata per prenderla a scuola. Secondo il dj, solo grazie al suo intervento, Celine è riuscita a tornare a casa. Queste dichiarazioni hanno sollevato un polverone mediatico, con i fan divisi tra chi sostiene Basciano e chi difende Codegoni.

Le conseguenze legali e professionali

La situazione si è ulteriormente aggravata quando Sophie ha denunciato Alessandro per stalking, portando a un processo in corso. Nonostante le accuse, il dj ha dichiarato di essere un uomo libero e non soggetto a misure restrittive. Tuttavia, la denuncia ha avuto ripercussioni anche sulla sua carriera, con difficoltà lavorative che si sono aggiunte al già complesso quadro personale. La battaglia legale tra i due continua, e i fan attendono con ansia ulteriori sviluppi.