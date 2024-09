La controversia scoppia a causa di un fuori onda di Monica Setta, che procede con una risposta: la spiegazione.

Durante un episodio di UnoMattina In Famiglia, Monica Setta ha fatto un commento sconsiderato riguardo un partecipante al gioco del karaoke, pensando di non essere in diretta. Il filmato si è diffuso rapidamente su internet scatenando controversie. Monica Setta ha risposto alle accuse tramite l'ANSA, spiegando di avere avuto problemi audio e che non aveva intenzione di insultare. Ha inviato una nota a Rai fornendo spiegazioni e ha espresso rincrescimento se la situazione ha causato disagi al partecipante, che ha elogiato per la sua prestazione nel talent.

Durante uno degli episodi di UnoMattina In Famiglia di oggi, Monica Setta ha fatto un commento sconsiderato, pensando di non essere in diretta. Dopo aver visto l’uomo collegato da casa per partecipare al gioco del karaoke, Setta ha chiesto a Francesco Laurenzi, “Per amor di Dio, in che condizioni si trova? Chi potrebbe essere?”. Quando la risposta è stata, “È un pensionato di 69 anni”, l’ospite ha aggiunto, “Com’è possibile identificare il suo genere?”.

Dopo che l’esibizione di Signor Carmelo è finita e il programma è tornato in diretta, Monica Setta lo ha lodato, dicendo: “”Il Mondo” di Jimmy Fontana, interpretato magnificamente da lui, è una canzone splendida con un significato potente; secondo me, l’ha eseguita alla perfezione. Bravo! Questa è una competizione tra i più bravi”. Il danno, tuttavia, era già stato fatto e il filmato si era rapidamente diffuso su internet.

Monica Setta ha risposto alle accuse tramite l’ANSA, affermando: “Non avevo intenzione di insultare, semplicemente non riuscivo a sentire”. Questo ha scatenato una serie di controversie.

“Di certo non era nelle intenzioni mie o del cortese colonnello Laurenzi creare problemi a chiunque. Durante l’edizione di oggi di UnoMattina in Famiglia, abbiamo riscontrato problemi audio nel corso del talent, e io, specificatamente, non sono stata in grado neanche di ascoltare il nome del partecipante. Ho immediatamente inviato una nota ai dirigenti dell’azienda e al comitato di supervisione Rai, fornendo informazioni riguardo a ciò che è accaduto e che si è rapidamente diffuso sul web. Mi rammarica se la ripercussione mediatica ha causato fastidio al concorrente, che nel nostro studio non ha subito alcun tipo di ‘umiliazione’. In effetti, l’ho elogiato per aver svolto molto bene il suo compito, ovvero cantare. Ha svolto a meraviglia il suo lavoro, e chi ha riportato tale notizia ha fatto nel modo corretto. Tuttavia, è utile ascoltare anche la mia parte per ottenere una piena comprensione della situazione”.