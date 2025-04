Il percorso di recupero del Papa

Papa Francesco sta affrontando un periodo di convalescenza a Casa Santa Marta, dopo i 38 giorni trascorsi al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. La Sala stampa vaticana ha comunicato che il Pontefice sta seguendo una terapia farmacologica e fisioterapica, dedicando molto tempo a queste pratiche. I miglioramenti sono evidenti, in particolare per quanto riguarda la parte motoria e l’espressione vocale. Tuttavia, la situazione respiratoria richiede ancora attenzione, con una somministrazione ordinaria di ossigeno durante il giorno e l’uso di alti flussi notturni, se necessario.

Indicatori di salute in miglioramento

Le analisi del sangue recenti mostrano un lieve miglioramento degli indicatori infettivi, suggerendo che l’infezione polmonare, pur essendo sotto controllo, sta mostrando segni di miglioramento. Tuttavia, l’infezione micotica richiederà più tempo per essere completamente debellata. Nonostante le sfide, il Papa mantiene un umore buono e continua a dedicarsi alle sue attività, seguendo le prediche e le messe in collegamento video.

Attività e comunicazioni del Pontefice

Il Pontefice ha partecipato attivamente alla terza predica di Quaresima in video, dimostrando il suo impegno nonostante le limitazioni fisiche. Inoltre, ha inviato un cero in dono per commemorare il ventesimo anniversario della morte di Giovanni Paolo II. Le modalità di partecipazione all’Angelus di domenica prossima, coincidente con il Giubileo degli ammalati, sono ancora in fase di valutazione, ma non è stata presa alcuna decisione definitiva. La sua presenza ai riti di Pasqua rimane incerta, ma i cardinali sono stati avvisati e si stanno preparando per eventuali sviluppi.