Una tiktoker di nome Alice denuncia la cultura dello stupro in Italia. "Oggi non mi va. Lui pensava che il mio corpo fosse qualcosa di cui si poteva appropriare'' sono da brividi le storie che racconta, o meglio le situazioni orribili che ha vissuto. "Noi donne non siamo esagerate, non chiediamo attenzioni. Chiediamo di non essere molestate, uccise''. Le donne non sono oggetto, il nostro corpo non è di nessuno