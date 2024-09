La famiglia eccentrica di Belen: De Martino è completamente innamorato di Luna, con fotografie e trame nascoste.

L'atmosfera tra Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino è tranquilla. Il presentatore Stefano De Martino mostra grande affetto per Luna Marì, la figlia di Belen e l'hairstylist Antonino Spinalbese. Durante una recente visita a casa dell'ex moglie, De Martino è apparso molto affezionato a Luna e ha mostrato un rapporto amichevole con l'ex suocera. Nel frattempo, la relazione di Belen con l'attuale fidanzato Angelo Edoardo Galvani sembra più riservata rispetto alle precedenti. Entrambi gli ex coniugi Rodriguez-De Martino confermano un'atmosfera di amicizia e rispetto tra loro. Antonino Spinalbese però ha rivelato recenti contrasti con Belen. La vita di Belen Rodriguez può essere descritta come una pacifica "crazy family" estesa.

L’atmosfera è serena e ospitale tra Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. Infatti, si sa che la modella argentina ha avuto un figlio, Santiago, con il presentatore di Affari Tuoi, ed una figlia con l’hairstylist spezzino, Luna Marì. Un recente numero del magazine ha rivelato dolci foto e momenti familiari con De Martino, la sua ex suocera, Veronica Cozzani, e Luna. Nelle foto, De Martino appare visibilmente affezionato alla piccola. Il fotografo che lo ha fotografato ha rivelato che De Martino è andato sotto casa dell’ex moglie a Milano in Vespa, per aspettare Santiago che rientrava da scuola in autobus. Durante l’attesa, si è trovato faccia a faccia con l’ex suocera, che era venuta fuori per suo nipote. Luna Marì era lì con Cozzani. Vedendo Luna, De Martino è “diventato completamente preso”, come riportato dal fotografo. Le foto mostrano un’affetto profondo e indomabile del presentatore napoletano che coccola e tiene in braccio la bimba. Le foto mostrano anche un rapporto amichevole con la madre dell’ex moglie. Per quanto riguarda Belen, si dice nel magazine che c’è una certa distanza tra lei e il fidanzato Angelo Edoardo Galvani. La coppia sta insieme da alcuni mesi. A differenza di relazioni passate, Belen con Angelo si mostra molto riservata. Da quando è con l’ingegnere siciliano, ha condiviso solo una foto di loro insieme sui social media.

Non ha mai espresso pubblicamente i suoi sentimenti, probabilmente riflettendo su come le sue precedenti relazioni, vissute sotto il costante occhio della stampa, abbiano dovuto affrontare le sfide e i contraccolpi dell’essere sempre al centro dell’attenzione. Riguardo alla relazione attuale tra i due ex coniugi Rodriguez-De Martino, entrambi hanno recentemente confermato che tra loro attualmente esiste un’atmosfera amichevole, basata sul rispetto e la cortesia. Antonino Spinalbese, intervistato recentemente nel programma Ciao Maschio su Rai uno, presentato da Nunzia De Girolamo, ha condiviso dettagli sulla sua relazione con la sua ex fidanzata. Inaspettatamente, ha rivelato che ad oggi continua ad avere dei contrasti con Belen. Senza dubbio, la vita della Rodriguez è una pacifica “crazy family” estesa.