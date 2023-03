Bari, 24 mar. (askanews) – Il team di Medici Senza Frontiere (MSF) a bordo della Geo Barents ha salvato questa notte 190 persone, tra cui alcuni minori non accompagnati. Il soccorso è stato effettuato dopo che la barca su cui viaggiavano è stata stabilizzata dalla nave umanitaria Louise Michel. La Geo Barents naviga verso Bari con 190 migranti a bordo dopo che le è stato assegnato il porto pugliese per lo sbarco. Sono previsti due giorni e mezzo circa di navigazione per raggiungere il porto.