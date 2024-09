La Lega si unisce compattamente a sostegno di Salvini riguardo la questione Open Arms.

Il partito della Lega supporta Matteo Salvini, che sarà a Palermo per seguire le fasi finali del processo Open Arms, dove è accusato di sequestro di persona e abuso d'ufficio. Le accuse gravi potrebbero comportare per lui una pena fino a quindici anni di prigione.

