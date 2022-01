La magia di Ghost il Musical torna a Teatro a Milano

Milano, 27 dic. (askanews) – Un ritorno in scena all’insegna del romanticismo con Ghost il musical. Al TamTeatro Arcimboldi Milano dal 28 dicembre al 9 gennaio e poi fino ad aprile in tour nei grandi teatri d’Italia, un occasione per vedere dal vivo la più commovente storia d’amore di tutti i tempi come raccontano i protagonisti.

“C’è il dramma, c’è il triller, commedia, c’è tutto, ci sono gli effetti speciali, ci sono anche delle risate, ci siamo noi, si ride e si piange.

Sam è un personaggio un po’ sfortunato e lei piange”.

Per i giovani attori una sfida interpretare di ruoli che sono stati di mostri sacri del cinema.

“È indimenticabile perchè il film ha segnato un’epoca e le nostre vite e quindi è bellissimo poterne far parte nella versione live anche se è molto difficile perchè la gente si aspetta di vedere Demi Moore e Patrick Swayze. È una grande responsabilità”.