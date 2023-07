Home > Video > La mamma di Roberto Giada: "Una madre che prende una decisione va sostenuta" La mamma di Roberto Giada: "Una madre che prende una decisione va sostenuta"

"Ho incontrato tre persone con la sindrome di Down e pensavo, secondo il ragionamento di questo commento loro non hanno diritto alla vita, ad un sostegno emotivo, economico, medico perché la loro mamma sapendo della loro sindrome ha deciso di metterli al mondo. Una madre che prende una decisione così difficile non ha diritti? Si tratta di una scelta che deve essere sostenuta, il tuo commento è poco umano e ci sono rimasta male". La mamma di Roberto (@Roberto_Giada), un bimbo affetto dalla sindrome di Cockayne, ha risposto ad un hater sui social.