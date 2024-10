La misteriosa morte di Liliana Resinovich e la sua relazione segreta

La tragica scomparsa di Liliana Resinovich, una donna di 63 anni trovata senza vita a Trieste, ha scosso l’opinione pubblica e ha sollevato interrogativi inquietanti. Recentemente, sono emerse nuove prove che potrebbero gettare luce sulla sua vita privata e sulle circostanze della sua morte. Secondo quanto riportato dalla trasmissione Quarto Grado su Retequattro, una serie di messaggi scambiati tra Liliana e Claudio Sterpin potrebbero rivelare dettagli cruciali sulla loro relazione.

Messaggi recuperati e indagini in corso

I messaggi, che risalgono a un periodo compreso tra il 1° dicembre e il 5 dicembre, sono stati recuperati dal cellulare di Liliana grazie al lavoro del consulente dei familiari, Francesco Zorzi. Questo processo si è rivelato complesso, poiché i messaggi erano stati accuratamente cancellati. Tuttavia, il lavoro meticoloso di Zorzi ha portato alla luce una memoria di diciannove pagine, redatta dalla consulente Gabriella Marano, che è stata recentemente depositata in Procura dall’avvocato Nicodemo Gentile, rappresentante del fratello di Liliana, Sergio Resinovich.

Una relazione segreta e i suoi risvolti

Nei messaggi, scritti anche in dialetto triestino e arricchiti da espressioni in codice, emerge un intenso scambio di sentimenti e progetti tra Liliana e Claudio. Questi messaggi non solo confermano l’esistenza di una relazione sentimentale, ma suggeriscono anche che il loro amore fosse segreto. Fino ad ora, la relazione non era mai stata provata ufficialmente, e i familiari di Liliana ritengono che questo amore nascosto possa rappresentare un possibile movente per la sua morte.

Le implicazioni della scoperta

La rivelazione di questa relazione segreta ha sollevato ulteriori interrogativi sulle circostanze della morte di Liliana. I familiari e gli amici sono ora più determinati che mai a scoprire la verità. La trasmissione Quarto Grado ha promesso di mostrare in esclusiva i dettagli di questi messaggi, che potrebbero fornire indizi fondamentali per le indagini in corso. La comunità di Trieste attende con ansia ulteriori sviluppi, mentre la storia di Liliana continua a suscitare interesse e preoccupazione.