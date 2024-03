Home > Video > La noia di Roberta di Padua: “mangio da sola” La noia di Roberta di Padua: “mangio da sola”

@robertadipadua, ex protagonista di Uomini e Donne, si annoia e spiega che ha mangiato da sola perché Alessandro non vuole mangiare con lei perché “fa troppe domande”, anche se lei non è d’accordo. Cosa ne pensate?