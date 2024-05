La partecipazione dei lavoratori nelle imprese diventa legge

Roma, 20 mag. (askanews) - In questa video intervista con Economy Riccardo Colombani, segretario generale First-cisl commenta: "La Cisl ha presentato la legge iniziativa per la partecipazione di lavoratrici e lavoratori in attuazione dell'articolo 46 della Carta Costituzionale. Si sono attivati tutt...

Roma, 20 mag. (askanews) – In questa video intervista con Economy Riccardo Colombani, segretario generale First-cisl commenta: “La Cisl ha presentato la legge iniziativa per la partecipazione di lavoratrici e lavoratori in attuazione dell’articolo 46 della Carta Costituzionale. Si sono attivati tutti i processi e le attività parlamentari nelle commissioni e cosi farà anche il Parlamento. La discussione sull’unico disegno di legge è un tema centrale per la gestione delle transizioni della trasformazione del lavoro e dei sistemi quindi produttivi del Paese. Quella legge ha il merito di definire le varie forme di partecipazione che non devono essere vissute come momenti separati ma che lasciano alle parti sociali, nell’ambito di un processo virtuoso di collaborazione e condivisione, la possibilità di finire finalmente il superamento dello steccato tra il capitale e il lavoro.Non c’è bisogno di divisioni, ma di fare le cose insieme. È una grande opportunità e dev’essere colta”.