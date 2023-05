Home > Video > La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in visita in Emi... La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in visita in Emilia-Romagna, nei luoghi colpiti dall’alluvione

“L’Europa è con voi”: così Ursula von der Leyen inizia il discorso sull’emergenza dell’Emilia-Romagna, in presenza della premier Meloni e del presidente della regione Bonaccini. Tra le altre parole, cita anche le future misure che l’Ue si impegnerà a prendere per prevenire e intervenire in questa situazione