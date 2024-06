La Principessa Anna, 73 anni, era stata ricoverata in ospedale con diverse ferite alla testa e una commozione cerebrale.

La principessa Anna lascia l’ospedale dopo il trauma cranico

La sorella di Re Carlo III ha lasciato questa mattina il Southmead di Bristol. Secondo quanto dichiarato dai media inglesi resterà nella sua tenuta di Gatcombe Park, nel Gloucestershire, per tutta la convalescenza e riprenderà i suoi impegni pubblici solo quando i suoi medici lo riterranno opportuno. “Vorrei estendere i miei più sentiti ringraziamenti all’équipe dell’ospedale di Southmead per le cure, la competenza e la gentilezza dimostrate durante la breve degenza di mia moglie” ha commentato il marito, il vice ammiraglio Sir Timothy Laurence.

Cosa è sucesso

Al momento non sono stati resi noti i dettagli dell’incidente, ma sembra che la Principessa non fosse in grado di ricordare come si fosse provocata il trauma cranico. I medici che l’hanno in cura hanno dichiarato che le ferite sono compatibili con un potenziale scontro con un cavallo. Lunedì Buckingham Palace ha affermato che “si prevede un recupero completo e rapido“.

Rinviati gli impegni pubblici

La 73enne non ha potuto partecipare al banchetto reale di martedì, organizzato in occasione della visita di Stato in Giappone. Avrebbe inoltre dovuto recarsi in Canada alla fine di questa settimana, viaggio che sarà chiaramente rinviato. Il marito e la figlia, Zara Tindall, sono andati a trovarla in ospedale. Re Carlo, invece, ha inviato alla sorella il suo augurio di pronta guarigione ed è rimasto costantemente aggiornato sulle sue condizioni di salute.