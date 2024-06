Rally, incidente per Ogier in Polonia: è in ospedale

Ogier coinvolto in un incidente stradale prima del Rally di Polonia: il campi...

Nella mattinata odierna, mercoledì 25 giugno, Sebastien Ogier, il celebre pilota di rally vincitore per otto volte del campionato mondiale, è stato coinvolto in un incidente stradale frontale durante i preparativi per il Rally della Polonia, che inizia giovedì 27 giugno con il tradizionale shakedown.

Incidente Ogier, cosa è accaduto

Il pluricampione del mondo Ogier, alla guida di una Toyota, è stato trasportato d’urgenza in ospedale per controlli medici. Nonostante la gravità dell’incidente, si ritiene che le sue condizioni non siano critiche. L’incidente stradale è avvenuto quando la vettura del quarantenne campione originario di Gap, accompagnato dal suo navigatore Vincent Landais, è entrata in collisione frontale con un’altra vettura che trasportava due persone.

Ogier, le sue condizioni

Questa mattina, intorno alle ore 10, si è verificato un incidente su una strada sterrata in una zona collinare, coinvolgendo quattro persone. Si temono lesioni alla colonna vertebrale e al torace per almeno due di loro. Il campione di rally Sebastien Ogier e il conducente dell’altra vettura coinvolta sono stati allontanati tramite elisoccorso, mentre Landais, passeggero dell’altro veicolo, è stato trasportato via terra con un’autoambulanza.

Le dichiarazioni del team

Il team Toyota Gazoo Racing ha rilasciato una dichiarazione riguardante Sebastien Ogier e Vincent Landais, confermando che durante una sessione di ricognizione prima del Rally della Polonia hanno purtroppo subito un incidente stradale. A causa di questo evento, entrambi sono stati immediatamente trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. Attualmente, Ogier e Landais sono coinvolti in un programma part-time con il team ufficiale della Casa automobilistica giapponese.