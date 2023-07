Home > Video > La rabbia di Nunzia: "Giustizia per mio figlio Ciro Modugno" La rabbia di Nunzia: "Giustizia per mio figlio Ciro Modugno"

"Maledetto stato, maledetto assassino. Ciro è da 21 mesi rinchiuso qua dentro per colpa di un drogato, ubriacone. Dopo 3 mesi abbiamo avuto la prima udienza ed è stato condannato a 12 anni. In secondo grado ha accettato un rito abbreviato, 7 anni e 4 mesi. Siamo a 21 mesi, per la Cassazione quanto dobbiamo aspettare ancora? Intanto quell'assassino sta da 21 mesi a casa sua, ai domiciliari". @nunziamammaciro_ chiede giustizia per il figlio, Ciro Modugno.