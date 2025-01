Una battaglia lunga dieci anni

Carolyn Smith, nota coreografa e storica presidente della giuria di “Ballando con le Stelle”, continua a combattere con coraggio la sua lunga battaglia contro un tumore maligno al seno. Da quasi dieci anni, la sua vita è segnata da cicli di chemioterapia e visite mediche, ma la sua determinazione e positività rimangono inalterate. Intervistata da Silvia Toffanin nel programma “Verissimo”, Carolyn ha condiviso i dettagli della sua attuale condizione di salute, rivelando come la paura di un peggioramento l’abbia accompagnata durante il suo percorso.

Un momento di paura e la forza di reagire

Lo scorso novembre, i medici hanno consigliato a Carolyn di anticipare una visita di controllo, un evento che ha suscitato in lei una profonda preoccupazione. “Ho pensato di essere peggiorata”, ha dichiarato, ma fortunatamente le notizie sono state rassicuranti. “È tutto sotto controllo”, ha affermato, sottolineando la sua capacità di affrontare le difficoltà con serenità. La Smith ha anche rivelato la scoperta di un piccolo linfonodo ai polmoni, ma ha prontamente rassicurato i suoi fan: “Non è nulla di grave, sono soggetta a bronchite cronica, ma va tutto bene”.

Un nuovo equilibrio e progetti futuri

Nonostante le sfide, Carolyn ha trovato un nuovo equilibrio nella sua vita. “Oggi sono più tranquilla e cerco di godermi ogni momento”, ha spiegato. La sua resilienza è un esempio per molti, e la coreografa ha in programma di utilizzare la sua esperienza per aiutare gli altri. “Voglio fare qualcosa su di me per aiutare altre persone”, ha affermato, rivelando il suo desiderio di condividere le sue passioni, come la cucina, per ispirare chi si trova in situazioni simili. Recentemente, ha anche portato delle torte per il suo team, dimostrando che, nonostante le avversità, il suo spirito rimane vivace e generoso.

Un impegno sociale che fa la differenza

Dopo la diagnosi, Carolyn è diventata una testimonial dell’AIRC, impegnandosi attivamente in campagne di sensibilizzazione sul cancro. La sua storia è raccontata nel libro “Ho ballato con uno sconosciuto”, pubblicato nel 2017, dove condivide la sua esperienza e le lezioni apprese durante la malattia. La sua voce è diventata un faro di speranza per molti, dimostrando che la lotta contro il cancro può essere affrontata con coraggio e determinazione. Carolyn Smith non è solo una coreografa, ma un simbolo di resilienza e forza per tutti coloro che combattono contro questa malattia.