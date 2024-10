La ricetta del dirty coffee, la bevanda che sta spopolando sui social. Un caffè e latte dal look unico e irresistibile, perfetto per lieti momenti di relax!

Seguire le ultime tendenze sui social può rivelarsi sorprendente; ci si accorge che fenomeni inaspettati possono guadagnare rapidamente popolarità. È il caso del dirty coffee, una novità che sta affascinando gli amanti del caffè.

La ricetta del Dirty Coffee che ha fatto impazzire il web: ecco perché ne parlano tutti

Questa bevanda si compone di caffè e latte, con il caffè versato lentamente nel latte freddo, creando un effetto visivo che ricorda una miscela “sporca”. Il termine “dirty” deriva proprio da questo aspetto particolare, rendendola simile a un caffellatte o a un latte macchiato, ma con un tocco in più che attira l’attenzione.

La popolarità del dirty coffee è esplosa su TikTok, dove sono stati pubblicati migliaia di post con l’hashtag #dirtycoffee. La maggior parte di questi video proviene da utenti asiatici, in particolare dalla Thailandia, dove il consumo di bevande a base di caffè e latte è molto diffuso, soprattutto in caffetterie specializzate.

Perchè tutti parlano del Dirty Coffee? La ricetta che fa impazzire il web

L’origine di questa bevanda è contesa tra Giappone e Thailandia. Un aneddoto interessante riguarda Katsuyuki Tanaka, fondatore del Bear Pond Espresso a Tokyo, che ha creato il dirty coffee per una cliente insoddisfatta del suo latte ghiacciato. Invece di utilizzare ghiaccio, ha versato latte freddissimo e un espresso caldo, dando vita a questa innovativa combinazione.

Preparare un dirty coffee non è così semplice come sembra. Per ottenere l’effetto “sporco” perfetto, il latte deve essere davvero freddo e il caffè deve essere versato con cura in un bicchiere di vetro trasparente. Per migliorare ulteriormente il sapore, molti baristi consigliano di utilizzare latte intero o di aggiungere un po’ di panna. Se siete curiosi, provate a seguire la ricetta popolare e godetevi questa bevanda unica!