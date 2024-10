Nella quarta puntata di Tale e Quale Show non sono mancate le risate: Carlo Conti non si trattiene dopo la battuta di Giorgio Panariello

Il programma di intrattenimento Tale e Quale Show ha regalato momenti esilaranti nell’ultima puntata in onda venerdì 11 ottobre. Il conduttore Carlo Conti, rimasto colpito dalle ironiche parole del giurato Giorgio Panariello, non ha trattenuto la risata.

Carlo Conti e le risate a Tale e Quale Show

Nell’ultima puntata di Tale e Quale Show è stato difficile mantenere la compostezza di fronte a battute esilaranti. Justine Mattera ha interpretato una delle icone della musica pop mondiale, Madonna, e nel commentare l’esibizione, Malgioglio ha raccontato di aver incontrato la cantante tre volte, di cui una a Cagliari durante la trasmissione tv Discoring.

“Come Madonna non esisterà più nessuno, lei è stata trasgressiva, molto più delle popstar di oggi, che ti devo dire amore, il vestito è bello”, dice a Justine Mattera.

A questo punto, Panariello, richiamando il noto stile di Malgioglio, ha affermato di aver incontrato Madonna in passato. Al sentire la battuta Carlo Conti non è riuscito a trattenere le risate:

“Ho incontrato Madonna la prima volta a Civitavecchia, appena mi ha visto si è messa a piangere e io le ho detto conosci Paolo Brosio?”

Carlo Conti e l’esibizione di Biagio Izzo

Tante le esibizioni emozionanti, ma anche molte performance tutte da ridere, come quella di Massimo Bagnato con Biagio Izzo rispettivamente nei panni di Al Bano e Romina: anche in questo caso non sono mancate le risate per il conduttore.