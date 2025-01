Il nuovo singolo di Coez

Il panorama musicale italiano è stato scosso dalla recente pubblicazione del nuovo singolo di Coez, intitolato Mal di te. Questo brano, atteso con ansia dai fan, ha subito attirato l’attenzione non solo per la sua melodia, ma anche per le polemiche che ha generato. Coez, noto per il suo stile unico e le sue liriche evocative, ha dimostrato ancora una volta di saper colpire nel segno, ma non tutti sono rimasti entusiasti della sua ultima creazione.

La reazione di Mida

Tra i più critici nei confronti del nuovo pezzo di Coez c’è Mida, ex concorrente del talent show Amici. Dopo l’uscita di Mal di te, Mida ha pubblicato un commento sui social, sottolineando il gioco di parole con il suo brano Malditè, presentato a Sanremo Giovani nel 2022. La sua affermazione, che inizialmente sembrava una semplice osservazione, è stata interpretata come una vera e propria frecciatina. Mida ha scritto: “Bello il nuovo pezzo di Coez, soprattutto il gioco di parole con Malditè l’ho trovato molto originale”. Tuttavia, poco dopo, ha deciso di rimuovere il commento, cercando di cancellare ogni traccia della sua critica.

Il contesto della rivalità

La rivalità tra i due artisti non è nuova. Mida, che ha guadagnato popolarità grazie al suo singolo Rossofuoco, ha sempre cercato di farsi strada nel competitivo mondo della musica italiana. La sua partecipazione ad Amici lo ha reso un volto noto, ma la sua carriera è stata segnata da alti e bassi. Dall’altra parte, Coez ha consolidato la sua posizione come uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale, ma le sue scelte artistiche non sono sempre state accolte senza riserve. La pubblicazione di Mal di te ha riacceso i riflettori su questa rivalità, con i fan che si sono divisi tra sostenitori di Coez e quelli di Mida.

Le reazioni sui social

Il web, come spesso accade, ha amplificato la situazione. Gli utenti dei social media hanno rapidamente condiviso e commentato le parole di Mida, rendendo virale la sua frecciatina. Nonostante il tentativo di Mida di rimuovere il commento, le sue parole sono rimaste impresse nella memoria collettiva. Al momento, Coez non ha ancora risposto pubblicamente a questa polemica, lasciando i fan in attesa di una sua reazione. La tensione tra i due artisti continua a crescere, alimentando il dibattito su chi sia il vero protagonista della scena musicale italiana.