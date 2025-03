Un’emergenza da affrontare

La salute e la sicurezza sul lavoro rappresentano una priorità indiscutibile nel panorama attuale. In un contesto in cui le emergenze si susseguono, la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, ha messo in evidenza la necessità di non abbassare la guardia su questo tema cruciale. Durante il convegno “Il coraggio delle proposte impopuliste”, dedicato alla memoria dell’economista Ezio Tarantelli, Fumarola ha affermato che è fondamentale promuovere una cultura della sicurezza e del lavoro, sottolineando come la formazione sia il primo passo per affrontare le sfide attuali.

Formazione e cultura della sicurezza

La formazione sulla sicurezza non è solo un obbligo normativo, ma un elemento essenziale per garantire un ambiente di lavoro sano e protetto. La Cisl sta spingendo affinché vengano implementati programmi di formazione che possano sensibilizzare i lavoratori e i datori di lavoro sull’importanza della sicurezza. “Abbiamo tanto da fare”, ha dichiarato Fumarola, evidenziando che la formazione deve diventare parte integrante della cultura aziendale. Solo così si potrà ridurre il numero di incidenti e migliorare le condizioni di lavoro per tutti.

Un’Europa autorevole

In un contesto geopolitico complesso, Fumarola ha anche sottolineato l’importanza di un’Europa forte e coesa. “Non possiamo rimanere schiacciati da Trump e da Putin”, ha affermato, richiamando l’attenzione sulla necessità di un’azione concertata a livello europeo. La Cisl crede fermamente che l’Europa debba svegliarsi e affrontare le sfide globali con autorevolezza. La sicurezza sul lavoro è solo uno dei tanti aspetti che richiedono un intervento deciso e coordinato da parte delle istituzioni europee.