"La situazione è molto complessa, ma ho trovato cittadini molto orgogliosi": le parole di Giorgia Meloni sull'alluvione in Emilia-Romagna

“L’Italia tira fuori il suo meglio in queste situazioni”. La premier ha fatto visita nei luoghi toccati dal dramma dell’alluvione e, senza nascondere l’emozione, parla della situazione e di come si muoverà il governo d’ora in poi: “Ho trovato tanta gente commossa, chiaramente dalla tragedia che vive, ma anche commossa di speranza”