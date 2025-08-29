LA TERRAZZA DEL BLUE SKY BAR DI PALAZZO VECCHIO TAORMINA L’INDIRIZZO LIFESTYLE PER L’ESTATE 2025

Taormina, 30 luglio 2025 – Il Blue Sky Bar di Palazzo Vecchio Taormina, luxury boutique hotel nel cuore di Taormina, è l’indirizzo per il viaggiatore sofisticato, in vacanza in Sicilia.
Il Blue Sky Bar sulla terrazza di Palazzo Vecchio Taormina, è la location ideale per un aperitivo al tramonto o per un cocktail dopo cena.
Con la sua vista mozzafiato, il bar sul rooftop dell’hotel domina Taormina da un torrione sospeso tra il mare e la vista sull’Etna.
“Il Blue Sky Bar è oggi la location per vivere appieno il panorama di Taormina – spiega Stefano Gegnacorsi, proprietario e General Manager di Palazzo Vecchio Taormina – per un aperitivo magico al tramonto o per una serata sotto le stelle.”
Ogni sera il Blue Sky Bar accoglie i suoi ospiti con DJ set. Inaugurato ad aprile 2023, Palazzo Vecchio Taormina è un boutique hotel di 12 luxury suite, ricavato all’interno di una tipica casa taorminese.
Il ristorante di Palazzo Vecchio Taormina, Monsù è guidato dallo Chef Giuseppe Privitera: accoglie gli ospiti dalla colazione alla cena, alla scoperta delle antiche ricette dei Monsù, antichi cucinieri nel Regno delle Due Sicilie.