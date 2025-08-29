Home > Viaggi > LA TERRAZZA DEL BLUE SKY BAR DI PALAZZO VECCHIO TAORMINA L’INDIRIZZO LIFE...

LA TERRAZZA DEL BLUE SKY BAR DI PALAZZO VECCHIO TAORMINA L’INDIRIZZO LIFESTYLE PER L’ESTATE 2025

Il Blue Sky Bar è l’indirizzo per il viaggiatore sofisticato in vacanza a Taormina: a Palazzo Vecchio Taormina, realizzato dal recupero di un’antica casa taorminese

Taormina, 30 luglio 2025 – Il Blue Sky Bar di Palazzo Vecchio Taormina, luxury boutique hotel nel cuore di Taormina, è l’indirizzo per il viaggiatore sofisticato, in vacanza in Sicilia.

 

Il Blue Sky Bar sulla terrazza di Palazzo Vecchio Taormina, è la location ideale per un aperitivo al tramonto o per un cocktail dopo cena.

Con la sua vista mozzafiato, il bar sul rooftop dell’hotel domina Taormina da un torrione sospeso tra il mare e la vista sull’Etna.

 

“Il Blue Sky Bar è oggi la location per vivere appieno il panorama di Taormina – spiega Stefano Gegnacorsi, proprietario e General Manager di Palazzo Vecchio Taormina – per un aperitivo magico al tramonto o per una serata sotto le stelle.”

 

Ogni sera il Blue Sky Bar accoglie i suoi ospiti con DJ set. Inaugurato ad aprile 2023, Palazzo Vecchio Taormina è un boutique hotel di 12 luxury suite, ricavato all’interno di una tipica casa taorminese.

 

Il ristorante di Palazzo Vecchio Taormina, Monsù è guidato dallo Chef Giuseppe Privitera: accoglie gli ospiti dalla colazione alla cena, alla scoperta delle antiche ricette dei Monsù, antichi cucinieri nel Regno delle Due Sicilie.