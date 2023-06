Home > Video > La tiktoker Okauryh sta per affrontare la Maturità e pubblica un video sfogo... La tiktoker Okauryh sta per affrontare la Maturità e pubblica un video sfogo sui social

“Mi sta salendo un’ansia indescrivibile”: la tiktoker Okauryh sta per affrontare gli esami di Maturità e, in preda all’ansia, pubblica un video sfogo sui social. Stanno vivendo la stessa situazione tutti quei ragazzi e ragazze che in queste ore stanno affrontando la prima prova scritta. E voi che ricordo avete dei vostri esami?