In questo articolo, spieghiamo come funziona Laborability.com, la piattaforma digitale per coloro che desiderano trovare informazioni, nozioni, consigli e trend riguardanti il mondo del lavoro.

Autentico punto di riferimento nel panorama digitale, laborability (www.laborability.com) rappresenta una risorsa indispensabile per quanti desiderano trovare informazioni, nozioni, consigli e trend riguardanti il mondo del lavoro. Fondato sui valori di utilità, trasparenza, dignità, rispetto e inclusione, offre contenuti e servizi utili, impegnandosi a rendere i lavoratori più consapevoli, informati e aggiornati sui propri diritti e sui bonus e incentivi che gli spettano, e proponendo alle aziende eventi e prodotti tecnologici innovativi volti a migliorare l’employer engagement e il benessere dei propri dipendenti.

Nato dall’esperienza ventennale dello studio legale WI LEGAL, laborability è un media digitale che offre contenuti, eventi e prodotti tecnologici dedicati al mondo del lavoro. Attraverso contenuti utili, interessanti e stimolanti, raccontati tramite un linguaggio chiaro e di facile comprensione, anche ai meno esperti, ha l’obiettivo di aiutare i lavoratori a conoscere i propri diritti e i bonus e incentivi che gli spettano.

Con oltre 500.000 lettori mensili, il media sul mondo del lavoro laborability si avvale di un team di analisti e ricercatori che studiano i comportamenti degli utenti. Attraverso l’analisi di dati e insights, identificano i temi più ricercati e utili, orientando così la redazione nella diffusione di notizie, consigli e informazioni pertinenti al mondo del lavoro.

La piattaforma digitale non si limita però solo a diffondere spunti, suggerimenti e informazioni, ma offre una serie di servizi e prodotti digitali per il suo pubblico. Ad esempio, gli utenti iscritti hanno l’opportunità di usufruire di numerosi benefici unici, come sconti su beni e servizi, consulenze e agevolazioni su pratiche burocratiche. Inoltre, forte della sua esperienza di divulgazione sui temi del lavoro, laborability dedica alle aziende un’offerta di prodotti tecnologici volti a coinvolgere i dipendenti e migliorare così il loro benessere e l’employer engagement, nonché eventi in presenza e online per conoscere i principali trend del settore.

Laborability, quindi, si presenta come una risorsa completa per chi desidera orientarsi nel complesso scenario del lavoro contemporaneo, proponendo strumenti, guide e informazioni per affrontare le sfide quotidiane e il futuro professionale con sicurezza.

Del resto, si tratta di un media che parla di lavoro alle persone che lavorano. Ampio, infine, è anche il pubblico a cui si rivolge. Da un lato si trovano le cosiddette People, dipendenti o liberi professionisti che vogliono trovare risposte rapide ai propri dubbi, approfondire una tematica o conoscere i bonus e gli incentivi che gli spettano. Dall’altro vi sono le Company, ossia le figure apicali, i CEO, i direttori risorse umane e i manager interessati a conoscere le principali tendenze in questo ambito e a migliorare il benessere dei propri collaboratori.

Digita www.laborability.com e scopri informazioni, consigli e aggiornamenti interessanti sul mondo del lavoro.