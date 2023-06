Home > Video > LaDivaDelTubo: "Adattiamo la vita alle nostre esigenze" LaDivaDelTubo: "Adattiamo la vita alle nostre esigenze"

Non è che posso permettermi di alzarmi a mezzogiorno perché sono fortunata. Mi sono appositamente scelta un tipo di lavoro che mi permettesse all'orario che io desidero. Puoi farlo anche noi, non dobbiamo essere noi ad adattarci ad un lavoro ma adattare la vita alle nostre esigenze fisiche e psicologiche". Alisha Griffanti, nota sui social come @DivaDelTubo, parla del suo lavoro da influencer con i follower