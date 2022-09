Lafert, con nuovo stabilimento San Donà di Piave 60 anni di storia guardando al futuro

Roma, 27 set. (Adnkronos/Labitalia) – Sessant’anni di storia guardando al futuro. E' questo lo slogan delle celebrazioni di Lafert Group che rappresenta un impegno ed una responsabilità nei confronti dei dipendenti, della comunità e della città e lo conferma l’inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo in via Kennedy avvenuta questa mattina a margine della convention alla presenza del sindaco, del vicepresidente di Confindustria Venezia – Rovigo, Marco Viotto e del direttore finanziario di Lafert, Cristiana Damele e di Shaun Dean.

Il nuovo stabilimento di Lafert, azienda leader in Europa nella progettazione e produzione di motori elettrici e azionamenti per l’impiego industriale che fa parte del gruppo Sumimoto, realizzato grazie ad un investimento di circa 19 milioni di euro è uno spazio di 6.000 m quadri dedicati a linee automatizzate e sistemi integrati in ottica Industry 4.0.

Un impianto dall’alto tasso tecnologico e sostenibile grazie alla presenza di un impianto fotovoltaico in grado, a regime, di produrre annualmente energia rinnovabile per circa 380.000 kWh.

Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, questo impianto evita l’immissione in atmosfera di circa 154 tonnellate di Co2 all’anno, azione che sarebbe altrimenti prodotta da 1100 alberi piantati nell’area.