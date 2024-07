Il corpo senza vita di una donna è stato trovato questa mattina nelle acque del lago di Garda. Ancora sconosciute le cause del decesso, ma si ipotizza un malore.

Il ritrovamento del cadavere in acqua

Il corpo della donna è stato trovato riverso in acqua da alcune persone in barca questa mattina, domenica 21 luglio, a Tremosine, nel Bresciano.

Subito sul posto sono intervenuti guardia costiera e vigili del fuoco che hanno recuperato il cadavere e il medico di Areu ha constatato il decesso.

La donna, di un’età compresa tra i 50 e i 60 anni, non era in possesso di documenti, quindi si sta cercando di risalire alla sua identità. Non risultano però nella zona denunce di persona scomparsa relative a una signora di quell’età che possano aiutare gli inquirenti.

Le ipotesi sulle cause della morte

La donna, pur essendo priva di documenti, è stata trovata con tutti i vestiti indosso e senza segni che possano far pensare a un omicidio e neppure a un suicidio. L’ipotesi più accreditata è quella di un malore. La signora potrebbe aver deciso di bagnare i piedi in acqua, essersi sentita male e poi venire trasportata via dalla corrente del lago. Le indagini però sono ancora in corso.