L’alba sulla Val d’Orcia con escursione in e-bike fino all’Amiata

Roma, 7 set. (askanews) – La giornata inizia molto presto per i partecipanti dell’iniziativa proposta dal Team Orso on Bike di Montalcino, in Val d’Orcia.

E precisamente alle 4.30 con la partenza, in notturna, per il Castello di Tentennano, a Rocca d’Orcia, borgo di appena 20 anime. Obiettivo, ammirare l’alba sulla Val d’Orcia. Ecco le immagini spettacolari.

La giornata prosegue con uno dei tanti e-bike tour che l’Associazione organizza regolarmente nella zona e precisamente partenza da Bagno Vignoni fino a 1.200 metri sull’Amiata.

Mauro Pieri, presidente del Team Orso on Bike, di Montalcino. “Facciamo scoprire il nostro territorio, gli angoli più nascosti, alle persone. Oggi, ad esempio, siamo andati a vedere una cascata, fuori dai flussi turistici”.

“Il turismo è ripartito quest’anno e soprattuto il turismo all’aperto – ebike e trekking – è esploso”.

Al Team Orso on Bike di Montalcino si affianca il gruppo delle Lady Bike, nato 3 anni fa, gestito da donne e che conta 15 cicliste che si divertono a pedalare e organizzano escursioni, anche serali con la e-bike sulle strade di Montalcino e Val d’Orcia.

Il team Orso on Bike invece è nato sulla scia della Granfondo del Brunello, che nel 2019 ha portato alla partenza della gara 1200 persone, e dal 2004 organizza splendide escursioni con ogni tipo di bici in Val D’Orcia e sull’Amiata.