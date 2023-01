Home > Video > Lapo Elkann ricorda Gianluca Vialli e viene criticato nei commenti Lapo Elkann ricorda Gianluca Vialli e viene criticato nei commenti

Lapo Elkann ricorda Gianluca Vialli in un video postato sui social: "Ho appena appreso della morte di Gianluca Vialli che era un mio caro amico. Gianluca ti adoro, sei sempre nel nostro cuore. Il cuore italiano, il cuore bianconero, il cuore sampdoriano, sei uno di noi e sei soprattutto un uomo straordinario che non possiamo dimenticare. Ti adoro, riposa in pace." L'imprenditore è stato fortemente criticato nei commenti sotto il suo video: "Ditemi che non ho visto davvero il video di Lapo per Vialli con lui che lo registra mentre è svaccato nella jacuzzi rosso come un peperone."