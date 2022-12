Home > Video > L'appello su TikTok: "La soluzione migliore per me sarebbe l'eutanasia" L'appello su TikTok: "La soluzione migliore per me sarebbe l'eutanasia"

Davide Luigi Artemagni, un ragazzo a cui è stata diagnosticata l'atassia spinocerebellare (SCA), fa un appello su TikTok: "La soluzione migliore per me sarebbe l'eutanasia, so che molti non sono d'accordo con me. Vorrei vedervi a vivere come faccio io".