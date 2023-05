Home > Askanews > L'arrivo del Papa a Saxa Rubra, per la prima volta in Rai L'arrivo del Papa a Saxa Rubra, per la prima volta in Rai

Roma, 27 mag. (askanews) – Papa Francesco per la prima volta negli studi Rai. Nelle immagini l’arrivo del Pontefice a Saxa Rubra, a conferma anche del suo miglioramento dopo lo stato febbrile dei giorni scorsi. Bergoglio è stato in Rai per una intervista nella trasmissione “A Sua Immagine” di Lorena Bianchetti, che lo ha accolto al suo arrivo in auto davanti agli studi televisivi, dove è stato salutato da un applauso di tutti presenti a cui ha rivolto un cenno di saluto.

Roma, 27 mag. (askanews) - Papa Francesco per la prima volta negli studi Rai. Nelle immagini l'arrivo del Pontefice a Saxa Rubra, a conferma anche del suo miglioramento dopo lo stato febbrile dei giorni scorsi. Bergoglio è stato in Rai per una intervista nella trasmissione "A Sua Immagine" di Lo...