L'arrivo della nave rigassificatrice Golar Tundra a Piombino

Piombino, 20 mar. (askanews) – La nave rigassificatrice Golar Tundra di proprietà di Snam è arrivata nel porto di Piombino, dopo 1 mese di viaggio cominciato da Singapore.

Lunga circa 292,5 metri e alta circa 55 metri, è dotata di quattro serbatoi in grado di stoccare circa 170mila metri cubi di gas naturale liquido e di rigassificare 5 miliardi di metri cubi l’anno. Ad aspettarla al porto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“Questo significa salvezza per tutti i cittadini italiani, minori bollette per cittadini e imprese grazie A Piombino e alla Toscana”, ha detto “significherà abbattimento dei costi in completa sicurezza, valorizzazione di queto porto che oggi è il cordone ombelicale con cui l’Italia si affranca dalla dipendenza energetica dalla Russia”.

La nave sarà operativa a maggio e rimarrà nel porto di Piombino 3 anni.