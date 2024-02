Espressione di un percorso imprenditoriale ormai giunto alla terza generazione, Latuta (https://latuta.com/it/), è un’azienda italiana che rappresenta un autorevole punto di riferimento nel settore dell’abbigliamento da lavoro personalizzato. Con un catalogo che spazia dalle divise sanitarie alla giacca chef, offre ai professionisti tutti quegli articoli essenziali per portare a termine le proprie mansioni all’insegna di comfort e sicurezza. I prodotti, accompagnati da preventivi su misura e spedizioni rapide, sono espressione dei marchi più apprezzati dagli appassionati.

L’obiettivo di Latuta, realtà attiva da oltre novant’anni, è quello di vestire i professionisti di ogni settore dalla testa ai piedi. Dispone, infatti, di un catalogo di cui fanno parte oltre 1.000 alternative, suddiviso in otto pratiche sezioni: Sanitario, Chef & Horeca, Edilizia & Industria, Promozionale, Scuole e Università, DPI, Parrucchieri & Wellness e Domestico.

Per ciò che riguarda i brand, quelli che figurano nella proposta sono stati accuratamente selezionati, privilegiando i più autorevoli del settore. Alcuni esempi? Giblor’s, Pukka, Egochef, Rossini e U-Power.

Entrando nei dettagli dell’offerta, nella sezione Chef & Horeca sono raccolti tantissimi capi d’abbigliamento indispensabili per lavorare in cucina (giacche e pantaloni da cuoco, cappelli da cuoco), abbigliamento per sala e bar (magliette per barman, grembiuli per barman e camerieri), nonché indumenti per hotelleria (gilet e camicie da lavoro, pantaloni e numerosi accessori, quali papillon e cravatte).

Con un click su sanitario, poi, è semplice scoprire casacche sanitarie, pantaloni sanitari, camici medici, zoccoli sanitari e cuffie sanitarie, disponibili sia in tinta unita che a fantasia. Si tratta di articoli dedicati a medici, dentisti, veterinari, infermieri e OSS, concepiti per permettere loro di svolgere al meglio le proprie attività, trasmettendo allo stesso tempo fiducia ai pazienti.

Una grande attenzione è riservata anche al settore edilizio. In questo caso, la sezione dedicata include abbigliamento da lavoro generico, riservato a meccanici, saldatori, carpentieri e operai. Spazio anche ad abbigliamento termico, che consente di operare in luoghi freddi e umidi, abbigliamento ad alta visibilità, con appositi inserti catarifrangenti, ma anche calzature e stivali antinfortunistici.

Le alternative, naturalmente, non sono ancora terminate. In catalogo, infatti, è semplice scoprire anche DPI, quali mascherine protettive e cuffie antirumore, uniformi scolastiche e universitarie, capi d’abbigliamento per maggiordomi, colf e collaboratori domestici, indumenti promozionali e divise per estetisti, barbieri e parrucchieri. La proposta di Latuta.com, del resto, è costruita per rispondere ad ogni esigenza.

I prodotti acquistabili online possono essere personalizzati con ricami o serigrafie. Per ricevere maggiori informazioni o elaborare un preventivo su misura, invece, l’utente può sempre rivolgersi al qualificato servizio di assistenza.

L’e-commerce non prevede un quantitativo minimo per gli ordini, è infatti possibile acquistare anche un singolo articolo. A ciò, infine, si uniscono spedizioni celeri, gratuite per importi superiori a 100 euro, e importanti sconti quantità, attivi anche su taglie e colori assortiti.