Il Governo impugna la legge sul terzo mandato, scatenando reazioni in Trentino.

Un atto contro l’autonomia trentina

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha espresso forte disappunto riguardo all’impugnazione da parte del Governo della legge sul terzo mandato. Secondo Fugatti, questa decisione rappresenta un “atto istituzionale molto pesante” che mina le prerogative dell’autonomia trentina. La questione si fa ancora più complessa se si considera che le autonomie speciali, come evidenziato dalla Corte costituzionale, detengono un potere legislativo esclusivo su materie di questo tipo.

La reazione del presidente non si è fatta attendere, sottolineando come l’atto del Governo possa essere interpretato come un attacco diretto all’autonomia del Trentino.

Le reazioni politiche e le divisioni interne

Fugatti ha anche rivelato che i ministri della Lega hanno votato contro l’impugnazione, cercando di difendere le prerogative del territorio. Questo solleva interrogativi sulla stabilità del Governo, con Fugatti che ha preferito non commentare le dinamiche nazionali, ma ha preannunciato che nei prossimi giorni verranno valutate le azioni da intraprendere. La situazione è delicata e potrebbe portare a una crisi politica, ma il presidente ha voluto rassicurare che un altro percorso di riforma dello Statuto è già in fase di attuazione.

Il principio autonomista e le competenze elettorali

Le parlamentari della Lega, Vanessa Cattoi ed Elena Testor, hanno ribadito che l’impugnazione della legge sul terzo mandato è una scelta politica che viola i principi statutari dell’autonomia. Secondo loro, contestare questa legge significa equiparare il Trentino alle altre regioni, ignorando il valore distintivo delle regioni a statuto speciale. La competenza legislativa esclusiva in materia elettorale è un punto cruciale, come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza riguardante la Campania. Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, ha aggiunto che la sentenza è chiara nel riconoscere le competenze delle Regioni autonome, esprimendo fiducia che la Consulta confermerà questa posizione.