Vediamo assieme cosa sono i DPI per lavoro su tetti e ponteggi e quali sono fondamentali per garantire la sicurezza di chi lavora in quota.

I lavori in quota, come quelli svolti su tetti e ponteggi, presentano rischi significativi che rendono imprescindibile l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati. Le cadute dall’alto, infatti, rappresentano una delle principali cause d’infortuni gravi e mortali nei cantieri edili. Per tale motivo, l’impiego corretto dei DPI è fondamentale per la sicurezza degli operatori.

Le normative di riferimento, tra cui il D.Lgs. 81/08 e le norme UNI, definiscono criteri rigorosi da rispettare. Vediamo, allora, quali sono le attrezzature essenziali per i dipendenti che lavorano in quota.

DPI per il lavoro su tetti: imbracature e sistemi anticaduta

Chi lavora sui tetti, sia in fase d’installazione che di manutenzione, deve disporre di un equipaggiamento adeguato, in modo da prevenire il rischio di caduta. L’imbracatura di sicurezza, obbligatoria per tutti gli operatori in quota, deve essere certificata e conforme alle normative di settore. I modelli a cinque punti di attacco, nello specifico, garantiscono una maggiore stabilità rispetto a quelli più semplici.

Anche i cordini con assorbitori di energia rappresentano un elemento chiave del sistema anticaduta. In caso di scivolamento o perdita di equilibrio, infatti, riducono l’impatto sul corpo dell’individuo, prevenendo traumi gravi.

Altrettanto importante è l’uso di sistemi di ancoraggio adeguati. La scelta tra quelli fissi, mobili o temporanei dipende dalla struttura del tetto e deve sempre rispettare le linee guida di sicurezza.

Senza dimenticare, poi, che è necessario difendersi da urti accidentali e dalla possibile caduta di oggetti. Per questo motivo, il casco con sottogola è obbligatorio per proteggere da impatti.

Le calzature antiscivolo, allo stesso modo, rivestono un ruolo determinante. Su superfici inclinate o scivolose, infatti, scarpe con suola in gomma ad alta aderenza migliorano la stabilità e riducono il rischio di incidenti.

DPI per il lavoro su ponteggi: stabilità e protezione contro le cadute

L’installazione e l’utilizzo dei ponteggi richiedono misure specifiche per prevenire il rischio di caduta. In questi contesti, la protezione si articola su due livelli: da un lato, i dispositivi collettivi, come parapetti e reti di sicurezza; dall’altro, i DPI lavori in quota individuali, tra cui le imbracature.

Nei lavori su ponteggi mobili o su strutture prive di punti di ancoraggio fissi, l’impiego di cordini retrattili e linee vita è particolarmente efficace. Questi dispositivi garantiscono libertà di movimento senza compromettere la sicurezza, riducendo il rischio di cadute accidentali.

Quanto alla protezione delle mani, sono necessari guanti da lavoro che assicurino una presa salda, soprattutto su superfici metalliche o bagnate, per prevenire scivolamenti. Gli occhiali protettivi, invece, sono indispensabili per schermare gli occhi da polveri, detriti e agenti atmosferici, specialmente durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture.

Infine, la formazione riveste un ruolo cruciale: anche i migliori DPI risultano inefficaci se utilizzati in modo improprio. Per questo motivo, è fondamentale che ogni lavoratore riceva un addestramento adeguato, così da acquisire le competenze necessarie per impiegare correttamente l’attrezzatura.