Lavoro: Boccia, 'da Consulta ok salario minimo, Calderoli la rispetti anche su Lep'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “La decisione della Corte costituzionale dimostra che quella approvata dalla Regione Puglia sul salario minimo è una legge giusta. Il Governo ha tentato di bloccare una norma che garantisce che nei contratti pubblici non si faccia dumping salariale sulla pelle di chi lavora. Il governo ne prenda atto e cambi strada: sarebbe ora che il ministro Calderoli smettesse di impugnare leggi regionali sacrosante e rispettasse la Consulta che lui, con l’inserimento degli articoli sui Lep in manovra, ha raggirato.

Noi su questo continueremo la nostra battaglia ma oggi è chiaro che quanto deciso e votato dalla Regione Puglia è stato giusto e corretto. Invece di impugnare leggi regionali il governo si preoccupi di dare dignità al lavoro”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.