"L'avreste mai pensato che mi avrei colorato i capelli? L'ho fatto per esprimere la mia libertà", dichiara Laura Pausini. "Lazza? È il primo a cui ho dato un assenso".

Laura Pausini, una cantante nominata per un Grammy, ha sorpreso i suoi fan e la stampa cambiando il suo look e presentando un nuovo brano. La canzone, “Ciao”, scritta in collaborazione con Sam Smith, Fraser T Smith, suo marito Paolo Carta, Antonio Dimartino e Anice, sarà rilasciata il 27 settembre, in italiano e in spagnolo.

È stata la stessa Laura Pausini ad annunciare il cambiamento riguardo i suoi capelli in un modo piuttosto originale. Si è messa in giro per le strade di Milano in un bus panoramico, incontrando prima i fan e poi la stampa.

Proprio sull’autobus, Laura ha spiegato che il suo nuovo look biondo, mostrato nelle foto per l’annuncio del nuovo brano, era solo per il videoclip e rappresentava un cambiamento significativo, simile alla sua scelta di indossare un abito bianco con ali per simbolizzare il suo desiderio di libertà.

Questo ha sorpreso molti, che si aspettavano di vederla effettivamente bionda. Ma quando Laura è apparsa sul tetto dell’autobus, non c’era traccia del biondo mostrato nelle foto.

Laura continuerà il suo viaggio e oggi si troverà a Madrid.

La canzone “Ciao”, che vedrà la luce il 27 settembre, è nata dalla necessità di raccontare una storia. Non un racconto d’amore, ma una storia di amicizia, un vissuto personale che ha portato anche tristezza ma, allo stesso tempo, ha rivelato che non tutte le relazioni finiscono in modo brusco. Ho appreso come lasciar andare persone care che mi hanno deluso, senza essere definitiva. Ho deciso di usare la mia natura viscerale e impulsiva per far luce su un aspetto di me stesso che ho spesso nascosto per auto-preservarmi, ma che con “Ciao” ho deciso di esporre. Viviamo in un mondo dove prevalgono i dispute, il perdono è un ostacolo e siamo sempre più pronti a cambiare le persone. È mia intenzione evidenziare la bellezza di lasciare andare qualcuno senza incolparlo.

“Ciao”, disponibile sia in italiano che in spagnolo, conclude il ciclo di “Anime Parallele”. Questo, sottolinea Laura, potrebbe essere una semplice coincidenza. Musicalmente, ho cercato di creare un contrasto, iniziando la canzone in modo melodico e concentrandomi sul ritornello, creando un equilibrio tra il pop club e la melodia, con toni sia allegri che tristi. Questo brano è arrivato “improvvisamente”, mentre il tour iniziato l’anno scorso per celebrare i miei trent’anni di carriera, “il più riuscito della mia vita”, stava per concludersi. Mentre prosegue il suo viaggio in autobus, passando per il Duomo e il Castello Sforzesco di Milano, Laura è orgogliosamente accolta dai fan che le gridano il loro amore.

Nel corso di questi ultimi tre decenni, ci sono stati momenti in cui mi sono percepita vulnerabile, temendo di non essere abbastanza brava in confronto a quello che avevo intorno. Mi alzo ogni mattina interrogandomi se sarò in grado di farlo. Ho bisogno di rassicurazioni; in questa professione, ci possono essere giorni in cui si ha tutto o niente’. Ricercando quel senso di certezza, indipendentemente dal successo ottenuto. Appena ritornata dalla più recente nominazione presso la 25esima edizione dei Latin GRAMMY® Awards che si svolgerà a Miami il 14 novembre prossimo, Pausini, detiene 5 Latin, 1 GRAMMY® Award, 1 Golden Globe, 1 nomination agli Oscar, e rimane una delle cantanti più ascoltate a livello globale.

Scoprire che l’ultimo tour è stato il più venduto della mia carriera è stato un grande colpo per me, mi ha fornito un’incredibile motivazione. Noi, le cantanti donna degli anni ’90, abituate a lavorare con uomini più anziani, siamo state educati a dare il massimo prima della inevitabile diminuzione fisica e artistica. Ho aderito al principio. E quando Ferdinando Salzano (Amici & Partners, nota) ha suggerito di fare più Palasport, ero preoccupata di non essere in grado di riempirli. Invece, è diventato il tour con più concerti sold-out e con l’affluenza più alta.

Proprio ieri sera, mi sono precipitata nella capitale spagnola, Madrid. Oggi farà un’altro giro turistico con un autobus a due piani, accompagnata dai suoi fan in giro per la città. Un tour globale che ricomincia in novembre dall’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra e che si concluderà ‘con un concerto diverso pieno di sorprese’ il 31 Dicembre, a Messina.

Esistono molti progetti in cantiere per lei. Recentemente, Lazza ha elogiato la decisione di Laura Pausini di partecipare in “Zeri in più (Locura)” (numero uno nelle classifiche), descrivendola come “la decisione più audace del disco Locura”. L’artista proveniente da Solarino risponde con ammirazione: “Lazza è il primo rapper a cui ho concesso il mio consenso. La mia decisione è stata motivata dal rispetto, dalla nostra visione condivisa della “celebrità” e dalle competenze musicali di questo giovane talento”. Sarà possibile vedere una virata rap nei prossimi progetti di Laura?