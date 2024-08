Lazio, incidente stradale per il difensore Luca Pellegrini: le parole dello s...

Lazio, incidente stradale per il difensore Luca Pellegrini: le parole dello s...

Il calciatore Luca Pellegrini è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 23 agosto, su via Cassia Veientana a Roma intorno alle 9:15. Le condizioni di salute attuali del difensore della Lazio sono state confermate dal club.

Incidente in auto per Luca Pellegrini

Il calciatore è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era diretto agli allenamenti. Dopo un tamponamento a poca distanza dal centro sportivo di Formello, la sua auto, una Smart, si è ribaltata su un lato della carreggiata.

Subito dopo lo scontro il calciatore è stato soccorso da una ambulanza del 118 ed è stato portato all’ospedale Sant’Andrea di Roma in codice giallo, mentre la donna di 38 anni alla guida dell’altra auto, una Panda, è stata trasferita al policlinico Gemelli in codice rosso per dinamica.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma del XV Gruppo Cassia e i medici del 118.

Il comunicato del club biancoceleste

“La S.S. Lazio rende noto che il calciatore Luca Pellegrini questa mattina è stato coinvolto in un incidente stradale alle porte di Roma. Il giocatore, che si stava recando all’allenamento odierno, allo stato attuale non presenta conseguenze di rilievo e ogni ulteriore comunicazione è demandata al responso degli accertamenti diagnostici che sta effettuando“. Questa la prima nota della società di Claudio Lotito.

Nel pomeriggio è stato pubblicato un secondo comunicato attraverso il quale lo staff medico ha voluto rassicurare i tifosi e l’opinione pubblica sulla salute di Pellegrini, dopo gli accertamenti effettuati:

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Luca Pellegrini, a seguito dell’incidente stradale avvenuto in data odierna, ha riportato una ferita lacero contusa a carico della gamba destra e vari traumi contusivi. Attualmente il calciatore si trova a riposo presso la propria abitazione in buone condizioni e ha già iniziato le cure specifiche del caso. Verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano e nei prossimi giorni ad ulteriori esami strumentali per quantificare i tempi di recupero”.

Il calciatore salterà i prossimi impegni

Il difensore della Lazio è stato assente oggi a Formello e salterà la trasferta di Udine prevista per domani.